EN DIRECT - "Danse avec les stars" : suivez avec nous le cinquième prime de la saison

La compétition monte en gamme sur le plateau de "Danse avec les stars". Huit couples sont encore en lice dans cette saison 12 très relevée : la chanteuse Anggun et Adrien Caby, le comédien Thomas Da Costa et Elsa Bois, l'humoriste Florent Peyre et Inès Vandamme, l'influenceuse Léa Elui et Christophe Licata, la Miss France 2021 Amandine Petit et Anthony Colette, le chanteur Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, la chanteuse Carla et Pierre Mauduy, et enfin le couple favori composé du chanteur Billy Crawford et de la danseuse vedette du programme, Fauve Hautot.