REVIVEZ - Amandine Petit, Miss Normandie, sacrée Miss France 2021

PRISE DE PAROLE





C'est le moment pour les cinq finalistes de répondre aux questions posées par les téléspectateurs et relayées par d'anciennes Miss France. Du classique "Quelle est la définition d'une femme moderne ?" à la plus compliquée "Qu'est-ce que l'humanité devrait retenir de 2020 ?", les jeunes femmes s'en sont plutôt bien sorties. Rappelons que cette année exceptionnellement, Miss France 2021 sera élue par les votes du public et ceux du jury, à 50/50.