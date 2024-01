EN DIRECT - Star Academy : qui de Axel, Pierre, Héléna ou Djebril ne rentrera pas au Château ce soir ?

Après le duo énergique de Julien avec Claudio Capéo sur "Un homme debout", deux nominés unissent leurs forces pour défendre leurs chances. Héléna et Axel viennent interpréter "Hello", le tube magique de Adele. Vocalement, les deux élèves font de leur mieux pour atteindre les notes les plus hautes de la chanteuse britannique. Sont-ils tout le temps juste ? On vous laisse juges. Les profs, eux, sont enthousiastes... Surprise : Djebril déclenche le buzzer pour faire une surprise à Axel. Le candidat est rejoint sur scène par ses amis proches et fond en larmes.