EN DIRECT – "Star Academy" : suivez avec nous le premier prime de la saison

Ce premier prime devrait réserver quelques moments forts au public, comme aux candidats. On sait déjà que David Guetta a accepté d’ouvrir le show en compagnie d’Anisha Jo et des trois finalistes malheureux de la précédente saison, Louis, Enola et Léa. Toujours aux commandes du programme, Nikos Aliagas annoncera lui le nom des deux stars internationales, un homme et une femme, qui assureront le rôle de parrain et de marraine de la promo. Suspense...