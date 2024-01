EN IMAGES - "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité" : découvrez les visages des 20 nouveaux candidats

Tournée, comme la précédente, aux Philippines, la nouvelle saison de "Koh-Lanta" débutera le 13 février à 21h10 sur TF1. 20 candidats venus de toute la France tenteront de succéder à Frédéric au palmarès du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart. Charpentier, taxi, expert-comptable, fromagère... TF1info vous propose de découvrir leurs visages et leurs professions.

Nouvelle aventure, nouveau casting. C'est le mardi 13 février prochain à 21h10 que TF1 donnera le coup d'envoi de "Koh-Lanta : les chasseurs d'immunité". Sur la ligne de départ, dix hommes et dix femmes qui rêvent de succéder à Frédéric, le vainqueur de la précédente édition. Deux charpentiers, un boucher, une fromagère, une artisan-taxi, une consultante en transition numérique, une expert-comptable ou encore un ancien militaire... Des profils variés qui seront soumis aux épreuves mythiques de l'émission mais aussi à une météo capricieuse sur l’île de Luçon, aux Philippines. Les voici...

Sarah, 34 ans, expert-comptable (Corse)

Alexis, 21 ans, ex-militaire (Lot)

Alicia, 23 ans, cheffe d’entreprise (Ain)

Amri, 42 ans, gérant de salle de sport (Seine-Saint-Denis)

Pauline, 29 ans, fromagère (Haute-Garonne)

Aurélien, 37 ans, agent commercial immobilier (Vienne)

Cécile, 41 ans, directrice d’implantation de restaurant (Hauts-de-Seine)

David, 36 ans, boucher-charcutier (Bas-Rhin)

Léa, 40 ans, responsable RH (Hauts-de-Seine)

Maxime, 43 ans, ingénieur en électricité (Rhône)

Julie, 37 ans, artisan-taxi (Nièvre)

Sébastien, 30 ans, charpentier (Pyrénées-Atlantiques)

Émilie, 45 ans, vendeuse en téléphonie (Aude)

Jean, 26 ans, charpentier (Calvados)

Mégane, 28 ans, vendeuse automobile (Moselle)

Ricky, 23 ans, assistant d'éducation (Pyrénées-Orientales)

Nathalie, 55 ans, consultante en transition numérique (Paris)

Meïssa, 29 ans, chargé de recouvrement (Hauts-de-Seine)

Océane, 35 ans, gérante de société dans l’immobilier (Allier)

Steve, 34 ans, approvisionneur de distributeurs (Pyrénées-Orientales)

Présentée par l'incontournable Denis Brogniart, cette nouvelle saison de "Koh-Lanta" sera centrée, comme son titre l'indique, sur des colliers plus nombreux et plus puissants qu'à l'accoutumée. Accompagnés d'indices et d'instructions inattendues, ils vont bouleverser les règles du jeu et les alliances entre les candidats. Autant dire que pour l'emporter, il faudra sans doute être plus stratège que jamais...