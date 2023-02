Célia éliminée de "Koh-Lanta" : "Je voulais montrer qu'on pouvait gagner en restant droit"

Le premier épisode débute avec le parcours du combattant où vous êtes tout de suite en difficulté. Est-ce que ça a compromis d’emblée votre aventure ?

Complètement. J’ai été grillée direct ! Déjà, j'avais 49 ans et le mot "doyenne" revenait souvent dans les conversations. Et cette épreuve n’a rien arrangé. Mais je suis surtout en colère après moi. J’avais pris 4 ou 5 kilos à la demande du médecin pour avoir des réserves en commençant l’aventure… Et ça m’a plombé. C’était trop, j’ai manqué de vitesse. Je n’étais pas dans mon poids de forme, en fait.

Cet échec crée un a priori à votre sujet alors que vous avez un parcours sportif assez admirable…

Oui et je leur ai dit. Déjà, j'ai fait 14 ans de danse classique, autant dire que j’étais plutôt calée au niveau de l’équilibre. J’ai fait de l’athlétisme, du modern jazz et cinq ans de lutte avec un titre de championne de France en 2016. Et là, je suis dans ma cinquième année de boxe où j’ai vraiment appris la douleur. Malheureusement, les candidats ne se sont basés que sur la première épreuve pour me juger et je savais qu’en cas de défaite lors de l’épreuve par équipe, j’allais me retrouver sur la sellette…