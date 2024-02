"Koh-Lanta : Les Chasseurs d’immunité" débute par un gros coup de bluff… et une énorme surprise

TF1 diffusait mardi soir le premier épisode de "Koh-Lanta : les chasseurs d'immunité". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec le nouveau casting de l'émission. Si l'un des aventuriers a déjà fait ses valises, l'émission nous a réservé une surprise que personne n'avait vu venir.

Ils étaient 20 sur la ligne de départ. Et à l’issue du premier épisode de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’immunité", diffusé mardi soir sur TF1 et TF1+, ils ne sont plus que 19. Ou presque, vous allez voir. Avant d'être scotchés par un étonnant coup de théâtre, les téléspectateurs ont fait connaissance avec le casting éclectique de cette nouvelle saison tournée aux Philippines comme la précédente, remportée par Frédéric.

La première surprise, c’est l’entrée en scène des aventuriers. Vous étiez habitués à les voir arriver par la mer ? C’est par la terre qu’on les découvre, plus précisément à bord de deux jeeps qui les acheminent vers leur point départ. Une pour les filles, une pour les garçons. Pas le temps de faire les présentations : à peine arrivés, des carquois renferment la composition des deux équipes, constituées à l’avance par la production.

Déjà le meilleur et le pire pour les jaunes

C’est l’occasion pour nous de découvrir quelques personnalités déjà fortes et attachantes comme Amri, 42 ans un ancien de la boxe française, devenu éducateur sportif en Seine-Saint-Denis, Sarah, 34 ans, une expert-comptable corse qui déborde d’énergie, Alexis, 21 ans, un jeune vétéran de l’armée française qui rêve de lancer sa société de déménagement ou encore la doyenne Nathalie, 55 ans, une consultante en transition numérique qui compte bien prouver qu’il n’y a pas d’âge limite pour l’aventure. Même si elle redoute les préjugés.

Au cours de ce premier épisode "musclé", Amri et les jaunes vont vivre un véritable ascenseur émotionnel avec une victoire renversante sur l’épreuve de confort puis une défaite rageante sur l’épreuve d’immunité. Et donc être obligé de se séparer de l’un ou l’une d’entre eux alors qu’ils se connaissent à peine. Stratège autoproclamé, Steve se met tout de suite en quête d’un collier… et le trouve. À un détail près : il s’accompagne d’un message précisant qu’il ne pourra pas s’en servir pour lui-même, mais seulement pour protéger deux candidats de son choix, s’il le souhaite, durant le premier conseil.

Un collier pas tout à fait ordinaire

Sur le camp, cet approvisionneur de distributeur automatiques de 34 ans décide d’y aller au bluff et de montrer le collier à tout le monde en prétendant qu’il le protège. Hélas ! Il en fait tellement des tonnes que plusieurs membres de l’équipe doutent vite de sa sincérité. Surtout lorsqu’il affirme avoir brûlé le petit mot dans le feu. Reste que face aux caméras, ce jeune père de famille assure être 100% détendu avant d’affronter le conseil. Tout l'inverse de Nathalie et Pauline, la jeune fromagère de Haute-Garonne en retrait sur les épreuves, qui n’en mènent pas large.

Jusqu’au dernier moment, Steve va jurer qu’il ne ment pas au sujet de son collier. Mais lorsque Denis Brogniart lui demande s’il souhaite s’en servir après le vote, il est contraint de dire la vérité. Après avoir décidé d’immuniser le valeureux charpentier Sébastien "au mérite" et Pauline "parce qu’elle manque de confiance en elle", l'anti-héros de ce premier épisode découvre le verdict : six voix contre lui, quatre contre Nathalie. Et le voilà contraint de quitter les Philippines à peine arrivé !

Si ce dénouement n’est qu’une demi-surprise, la production en a réservé une vraie aux téléspectateurs. Et même une double : dès la semaine prochaine, Léa et William, deux nouveaux candidats qui n’avaient pas été annoncés en amont du lancement de la saison vont en effet rejoindre les 19 candidats encore lice, un par équipe, et bouleverser les alliances encore naissantes. Autant dire que le jeu ne fait que commencer…

