"Koh-Lanta" : découvrez ce qu’il faut retenir de l’épisode 8

TF1 diffusait mardi soir l’épisode 8 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". La réunification des deux camps a été scellée par une décision forte de la part des ambassadeurs. Cet épisode et tous les précédents de la saison sont disponibles sur TF1+.

Nouveau coup de tonnerre aux Philippines. Après une nouvelle victoire des jaunes lors de l’épreuve de confort – une côte de bœuf de 2 kilos et des frites à la clé – les téléspectateurs de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité" ont pu savourer, mardi 9 avril au soir, un moment incontournable du jeu d’aventure : la réunion des ambassadeurs. Un épisode 8 disponible en intégralité sur notre plateforme de streaming TF1+.

Le principe n’a pas changé au fil des années : chaque équipe désigne un aventurier du camp d’en face pour la représenter lors d’un tête-à-tête qui a deux issues possibles. Soit les deux émissaires s’entendent pour éliminer un aventurier sur l’autel de la réunification, soit le hasard les met d’accord, celui ou celle qui tire la boule noire quittant définitivement l’aventure.

Chez les rouges, qui viennent d’enchaîner une troisième défaite d’affilée, le départ de Maxime lors de l’épisode précédent n’a pas ramené la sérénité, au contraire. D’ordinaire bon camarade, Ricky manifeste des signes d’agacements. Alors que Cécile vient discuter avec lui des provisions de nourriture, le jeune assistant d’éducation l’envoie promener avant de s'épancher devant les caméras. "Personne ne va pêcher si je n’y vais pas !", regrette-t-il. Un simple coup de moins bien ?

Léa et Pauline en première ligne

Le choix de l’ambassadeur jaune ramène un brin d’unité. Très vite, les rouges estiment que les garçons - Amri, Sébastien et Aurélien - ne lâcheront jamais l’un des leurs et préféreront risquer la boule. Ils se mettent finalement d’accord sur le nom de Pauline, persuadés qu’elle est "plus maniable" et "plus douce". D’autant plus qu’ils la soupçonnent d’avoir un collier d’immunité, ce qui la protégerait d’une vengeance des jaunes si elle venait à sacrifier un membre de son équipe.

Dans le camp d’en face, on décide très vite de désigner Léa, la jeune infirmière secouriste arrivée dans l’aventure lors de l’épisode 2. Elle n’est pas franchement intégrée au sein de son équipe et Amri et ses coéquipiers s'en sont bien rendus compte. Pauline est même persuadée de pouvoir lui proposer une alliance qui permettra d’éliminer un rouge et de rééquilibrer les deux tribus lors de la réunification. À juste titre ?

D’emblée, Léa se montre intraitable. "Je suis prête à ce que mon aventure s’arrête maintenant", assure-t-elle à Pauline, jurant être prête à aller à la boule noire. "Je te pensais plus ambitieuse et combattive", rétorque la fromagère. "T’as la hargne, t’as la rage. Or là j’ai devant moi une Léa abattue avec les yeux d’un petit chien", lui balance-t-elle. "Je suis une battante sans mérite, j'ai toujours été sur la sellette", soupire Léa. "Soit j’élimine un jaune, soit je suis la prochaine."

Incapables de s’entendre sur un nom, Pauline et Léa décident donc d’aller à la boule noire, pendant que la tribu rouge rejoint le camp des jaunes en vue de la réunification. Checks, sourires, embrassades… L’atmosphère se refroidit soudain lorsque Denis Brogniart débarque avec les deux ambassadrices. Et là, surprise…

Je ne vais pas céder ma place à quelqu’un qui est prêt à craquer ! Léa

Après avoir fait croire à Pauline qu’elle était prête à aller la boule noire, Léa révèle qu’elle a décidé de sacrifier un aventurier rouge. Et c’est Ricky ! "Je ne vais pas céder ma place à quelqu’un qui est prêt à craquer dans quelques jours", se justifie-t-elle, rappelant aussi que le jeune candidat a voté contre elle lors du dernier conseil. "J’aurais fait la même chose, je ne peux pas t’en vouloir à 100%", admet le malheureux, qui avant de partir, donne discrètement son collier d'immunité à Meïssa.

Reste que cet épisode ne nous avait pas tout dit. Au moment des au revoir, Denis Brogniart constate que Léa "bout" intérieurement. Alors que tout le monde pense qu’elle a trahi son camp, la jeune femme révèle que Ricky, au bout du rouleau, avait demandé à plusieurs aventuriers rouges comme Jean, Mégane et David, de le sacrifier s’ils étaient désignés ambassadeurs. Des discussions qui n’ont pas été montrées à l’écran. Mais que le principal intéressé accepte de reconnaître. "Je me suis perdu dans ma tête", avoue le jeune homme qui souffre du manque de sa famille.

C’est donc avec le départ d'un candidat très performant jusque-là que se conclut la réunification de ce "Koh-Lanta". Désormais l’aventure va se jouer en individuelle jusqu’à l’orientation et l’épreuve mythique des poteaux. Reste que les alliances d’hier vont compter. Pour mémoire, ils ne sont plus que six issus de l’ex-équipe jaune : Amri, Aurélie, Léa, Océane, Pauline et Sébastien. Et sept issus de l’ex-équipe rouge : Cécile, David, Jean, Julie, Mégane, Meïssa… et Léa, dont la décision mardi soir pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite.

