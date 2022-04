Setha éliminée de "Koh-Lanta" par Colin : "Je lui en veux toujours pour cette trahison"

Setha, avez-vous été étonnée que Colin porte son choix sur vous ?

Oui, mais la vraie surprise vient du fait qu’il n’est pas allé au bout de ce qu’il avait promis avant de partir. Il n’a pas tenu sa parole alors qu’il nous avait fait un grand discours en disant qu’il ne lâcherait pas l’affaire, qu’il arriverait à convaincre Louana quoi qu’il arrive. Ou alors qu’il irait à la boule noire. Le fait qu’il parte si confiant, et que ça se termine comme ça, c’est dur.

Sur le moment, on vous sent très en colère. Vous lui dites qu’il n’est pas un homme. Quelques mois plus tard, vous le pensez toujours ?

Avec le recul, je me dis qu’il est venu à "Koh-Lanta" pour vivre son aventure, aller le plus loin possible, et que risquer son aventure sur une boule noire, ce n’est pas simple, je peux très bien le comprendre. Mais lorsque tu donnes ta parole, tu donnes ta parole. Sinon ça n’en vaut pas la peine. J’aurais préféré qu’il ne dise rien. Alors que là, son discours était presque "too much". J’ai eu des mots très durs, mais c’est ce que j’ai ressenti sur le coup.