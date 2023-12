Miss France 2024 s’offre des audiences en hausse sur TF1 et fait tomber deux records

La représentante du Nord-Pas-de-Calais a été élue reine de beauté des Français samedi 16 décembre à Dijon devant 7,5 millions de téléspectateurs. Une cérémonie sur le thème de la musique qui a été plus suivie que celle de l’an dernier, avec un pic à 9,1 millions. Jamais les 15-24 ans n’avaient été aussi nombreux devant le programme.

Ils étaient plus de 5000 au Zénith de Dijon à hurler pour leur candidate favorite. Les téléspectateurs ont aussi répondu présents ce samedi 16 décembre pour l’élection de Miss France 2024, donnant un coup de boost aux audiences de la cérémonie par rapport à l’an dernier. En tête des audiences avec 7,5 millions de téléspectateurs dont un pic à 9,1 millions, le sacre de la Nordiste Eve Gilles a retenu l’attention de 44% des personnes de plus de 4 ans installées devant leur téléviseur.

Les audiences sur cible sont, elles aussi, en hausse, avec deux records historiques enregistrés pour le programme. La soirée Miss France 2024 a été suivie par plus de 60% des FRDA-50 ans, la responsable des achats des moins de 50 ans qui est un baromètre indispensable pour les chaînes. Quant aux 15-24 ans, ils n’avaient, eux aussi, jamais été aussi nombreux devant le programme (86%).

De quoi lancer le règne d’Eve Gilles de la meilleure des façons. Invitée de LCI ce dimanche matin, l’ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais a martelé qu’elle n'était "pas qu’une coupe de cheveux", elle qui a beaucoup parlé de son look à la garçonne lors de la soirée en direct. Elle a un an pour partir à la rencontre des Français et leur dévoiler toute sa personnalité.