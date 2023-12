Patrick Swayze, mort à 57 ans, il y a 14 ans : comment la star de "Dirty Dancing" a lutté jusqu'au bout contre la maladie

TF1 rediffuse ce lundi soir "Dirty Dancing", le film qui a fait décoller la carrière de Patrick Swayze. Il sera suivi d’un documentaire consacré à la carrière de la star, emportée par un cancer du pancréas en 2009. Un combat qu’il a mené avec courage et fierté auprès de Lisa Niemi, son épouse pendant plus de 30 ans.

Imaginez un peu la scène. Le 5 mars 2008, un journaliste de la presse tabloïd sonne à la porte de la maison de Patsy Swayze, nichée dans la vallée de San Fernando en Californie, et lui demande de réagir à la maladie de son fils aîné Patrick, annoncée à la une du National Enquirer. Paniquée, cette ancienne professeure de danse téléphone à Donny, son cadet, qui lui confirme en larmes que la star de Dirty Dancing souffre d’un cancer incurable. À l’époque, les médias donnent cinq semaines d’espérance de vie à l’un des comédiens les plus populaires de sa génération.

Dans Se battre jusqu’au bout (Michel Lafon / 2014), sa veuve Lisa Niémi raconte comment l’homme qu'elle a rencontré à l'âge de 14 ans s’est battu comme un diable pour repousser à l’échéance. Tout commence le soir du réveillon 2008, lors d’un réveillon chez des amis à Aspen. Patrick Swayze grimace en avalant son champagne. De retour une semaine plus tard à Los Angeles, l’acteur qui souffre de maux de ventre persistants fait constater à son épouse qu’il a les yeux jaunes. Le 14 janvier, un examen sanguin alerte son docteur et cinq jours plus tard, l’imagerie médicale est formelle : cancer du pancréas.

Il tenait à vivre sa vie et ce n’était pas le cancer qui allait lui dicter comment s’y prendre Lisa Niemi, son épouse

À l’époque, Patrick Swayze vient tout juste tourner le pilote d’une nouvelle série policière intitulée The Beast. Charles Barker, son personnage est un vétéran du FBI qui enseigne ses méthodes d’infiltration à une jeune recrue. Une fois le diagnostic confirmé, l’acteur convoque les producteurs de la série chez lui pour leur annoncer la nouvelle. Lors de cette entrevue aussi bouleversante que surréaliste, il leur annonce sa volonté de continuer le projet coûte que coûte. "Il tenait à vivre sa vie et ce n’était pas le cancer qui allait lui dicter comment s’y prendre", souligne Lisa Niemi.

Pendant plusieurs mois, le couple va s’accrocher à l’espoir d’un traitement expérimental que lui proposent les spécialistes de l’Université de Stanford. Alors que les tabloïds ont spéculé sur sa santé pendant plusieurs semaines, il réapparaît pour la première fois en mai dans les tribunes d’un match des Los Angeles Lakers, comme si de rien n’était ou presque. Un mois plus tard, ses médecins donnent leur feu vert à la reprise du tournage de The Beast à Chicago. "Je suis un miraculé !", lance-t-il aux paparazzis qui le mitraillent à son départ à l’aéroport.

Comme prévu, Patrick Swayze va tourner l’intégralité de la première et unique saison de The Beast, ce gros fumeur enchaînant clope sur clope sur le plateau, manière surprenante de défier la mort. Omniprésente à ses côtés, Lisa Niemi se charge elle-même de réaliser l’épisode 11. Dans une interview diffusée en janvier 2009, quelques mois avant la diffusion, le couple se confie à la journaliste vedette de la chaîne ABC Barbara Walters. "Je serai stupide de dire que je n’ai pas peur. Oui j’ai peur, oui je suis en colère. Oui je me demande pourquoi moi. Vous pouvez être sûr que je traverse l’enfer… et que j’en ai vu que le début", avoue l’acteur. "C’est comme un cauchemar dont on ne se réveille jamais", renchérit son épouse.

Le 9 janvier 2009, Patrick Swayze est hospitalisé pour une pneumonie, une complication de ses traitements de chimiothérapie. Deux mois plus tard, il apprend son cancer s’est étendu au foie. Bientôt, il n’a plus la force de marcher. Début septembre, tandis que la Californie est ravagée par les incendies, l’acteur est admis en soins palliatifs au Cedars Sinai de Beverly Hills. Le 9, alors que les tabloïds titrent sur la mort imminente de son mari, Lisa Niemi décide de le rapatrier dans leur ranch du Nouveau-Mexique. Le 14, à 10h du matin, il s’éteint à l’âge de 57 ans entouré des siens. Soit 20 mois après le diagnostic de la maladie.

Dans son livre, Lisa Niemi raconte que l’un des clés de son mari pour tenir durant les derniers mois de sa vie fut son sens de l’humour salvateur… quitte à friser parfois le mauvais goût. "Il s’autoproclamait roi de l’irrévérence et se vantait de ce qu’il ne connaissait rien d’assez sacré", écrit-elle. "Il ne se gênait donc pas pour se moquer de lui-même, y compris de cette situation. Avec Donny, ils s’étaient tordus de rire à l’idée que 'personne ne laisse le pancréas de Patrick dans son coin"'. Une référence à la célèbre punchline de Dirty Dancing, "on ne laisse pas bébé dans un coin".

Aujourd'hui âgée de 67 ans, la veuve de l'acteur a refait sa vie avec Albert DePrisco, un célèbre joaillier américain. En mémoire de son mari et de son combat, elle a accepté de devenir ambassadrice de Hope for Pancreatic Cancer Action Network, une association qui informe les patients et encourage la recherche sur une maladie qui, d'après les chercheurs, pourrait devenir le deuxième cancer le plus mortel en Europe et aux États-Unis après celui des poumons dans les dix années à venir.

>> Dirty Dancing de Emile Ardolino. Avec Patrick Swayze, Jennifer Grey. 1h33. À partir de 21h10 sur TF1 suivi de "De Dirty Dancing à Ghost" : le destin brisé de Patrick Swayze à 23h.