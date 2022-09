"Touchées", la critique : Alexandra Lamy donne un visage (et de l’espoir) aux femmes victimes de violences

L’escrime pour se libérer et expulser la violence dont on a soi-même été victime. C’est la mission du stage auquel participe Lucie, maman d’un petit garçon et séparée du père, brutal et manipulateur. Dans les vestiaires, elle va faire la connaissance de deux femmes : Tamara, toujours à vif, victime d’abus sexuels dans sa propre famille lorsqu’elle était enfant ; et Nicole, leur aînée, dont la douceur apparente dissimule un traumatisme tout aussi terrible…

Pour sa première réalisation, Alexandra Lamy adapte Touchées, la bande dessinée de Quentin Zuttion parue en 2019. Le thème est cher à l’actrice, engagée auprès du milieu associatif depuis plusieurs années déjà. La thérapie par le sport lui permet d’aborder les violences faites aux femmes de manière inédite à l’écran.