Gros démarrage pour "Bonjour ! La Matinale TF1" avec plus 500.000 téléspectateurs

Le premier numéro du nouveau rendez-vous présenté par Bruce Toussaint a réuni 512.000 téléspectateurs annonce TF1. Avec un pic à 739.000 curieux, la chaîne a réuni 15,3% de l’ensemble du public de quatre ans et plus. Un score largement supérieur à la moyenne de la case au cours de l'année 2023.

Ça commence fort pour Bruce Toussaint et sa nouvelle bande. Lancée ce lundi 8 janvier à 6h45, "Bonjour ! La Matinale TF1" a attiré 512.000 téléspectateurs en moyenne, annonce la chaîne, avec un pic à 739.000 curieux. Jusqu’à 9h30, ce premier numéro a été suivi par 15,3% de l’ensemble du public de quatre ans et plus. C’est une vraie satisfaction pour la chaîne puisque sur le créneau 7h-9h30, TF1 réunissait 130.000 téléspectateurs en moyenne en 2023, soit 4% de part d’audience.

"On a les deux principaux carrefours d’information du pays, à 13h et 20h", rappelait lundi sur France Inter Rodolphe Belmer, le président-directeur général de TF1. "Le matin est aussi un moment d’information important pour les Français, et on voulait être présent, dans un moment où la demande d’information est très importante."

Succès aussi pour "Plus belle la vie"

Le lancement de la matinale animée par Bruce Toussaint n’est pas la seule nouveauté à l’antenne de TF1 en ces premiers jours de 2024. La chaîne a en effet relancé le feuilleton Plus belle la vie, lundi, longtemps diffusé sur France 3. Lancé à 13h40, après le JT de Marie-Sophie Lacarrau, le premier épisode a attiré 2,99 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 29% des quatre ans et plus. Soit un million de plus que le score habituel de la case.

En parallèle, TF1 a lancé lundi sa nouvelle plateforme de streaming gratuite baptisée TF1+ sur laquelle on peut retrouver l’ensemble des programmes des chaînes du groupe. Mais aussi des contenus inédits comme la série américaine Poker Face avec Natasha Lyonne.