"Astérix et Obélix : l'Empire du milieu" : Guillaume Canet et Gilles Lellouche invités du 20H de TF1 dimanche

C'est un des films les plus attendus de ce début d'année. Ce dimanche 22 janvier, Guillaume Canet et Gilles Lellouche sont les invités du JT de 20H de TF1. À quelques jours de la sortie d'Astérix et Obélix : l'Empire du milieu réalisé par Guillaume Canet, ce dernier – qui endosse également le rôle du célèbre Gaulois – reviendra sur cette cinquième adaptation d'Astérix attendue le 1er février dans les salles.

Un projet ambitieux servi par un budget de 65 millions d’euros. Le film se hisse ainsi dans les tops 10 des réalisations les plus chères du cinéma français. Côté casting, le long-métrage réunit par ailleurs une foule de stars dont Gilles Lellouche (dans le rôle d'Obélix), Marion Cotillard, Angèle, Jonathan Cohen, Pierre Richard, Orelsan, Vincent Cassel ou encore le footballeur Zlatan Ibrahimovic.