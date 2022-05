Alessandra Sublet : "Après Handi Gang, j'ai su que je ne retournerais pas à l'animation"

Une aventure qui n'est pas près de s'arrêter. "J'ai goûté à un truc de fou qui procure tellement d'adrénaline que j'ai tout de suite su que je ne retournerai plus à l'animation", admet Alessandra Sublet qui a tenu à être le plus naturelle possible à l'écran, sans maquillage, ni artifice. "Je suis contente qu'on me voie vraiment", poursuit la néo comédienne. "Ce métier est génial, car tu peux faire tellement de choses. Et puis c'est étonnant de voir ce qu'on a en soi. Dans certaines scènes, je me suis surprise", admet Sublet qui ne compte pas prendre des cours de théâtre parce qu'elle préfère "mettre les mains dans le cambouis" pour apprendre et s'épanouir dans des projets qui "guident les gens" et "donnent le sourire".