"Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban" : et les sorciers s’habillèrent enfin comme des ados

Adieu capes et uniformes de Poudlard, la Française de 75 ans travaille à transporter la saga "dans un contexte beaucoup plus moderne". "Il fallait en faire des gosses normaux et les habiller comme des adolescents de maintenant. C’en était fini du petit pull rouge, ça allait être jeans, t-shirts et sweatshirts", se souvient Jany Temime. Sur l’affiche de Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, le trio phare est d’ailleurs représenté dans ses nouveaux costumes plus actuels. De quoi aussi accompagner le changement de ton de l'univers, avec un troisième volet plus sombre se déployant hors de l’école des sorciers.