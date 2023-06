"HPI" : qui est Bérangère McNeese, l'interprète de la très sérieuse Daphné ?

À l'image de Mehdi Nebbou qui vit à Berlin, Bérangère McNeese partage son temps entre Paris et la Belgique. Et contrairement à Daphné, cette hyperactive ne passe pas son temps derrière un bureau, loin de là. Née en 1989 à Bruxelles d'un père américain et d'une mère belge, cette autodidacte a su très tôt qu'elle voulait faire du cinéma. "On ne m’a jamais poussé à faire quoi que ce soit, ou à prendre cette direction, mais dans ma famille américaine, tout le monde est artiste (...). Et il y a pas mal de comédiens aussi. Et ma grand-mère était d’ailleurs elle-même comédienne", a confié l'actrice au site Cinergie.

Après avoir tourné dans des publicités et des courts-métrages, Bérangère McNeese fait donc ses premiers pas au cinéma en 2011 dans La Chance de ma vie, de Nicolas Cuche. Elle joue ensuite la fille de Dany Boon et Valérie Bonneton dans Eyjafjallajökull (Le Volcan) d'Alexandre Coffre, et enchaîne avec Grave, de Julia Ducournau puis On est fait pour s’entendre, de Pascal Elbé. À la télévision, elle se fait remarquer dans Le Viol, le film d'Alain Tasma pour France Télévisions, basé sur l'Affaire Tonglet-Castelano, du nom de ces deux jeunes vacancières belges, battues et violées par trois hommes en 1974 dans une calanque de Marseille.