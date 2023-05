"Drôle", "décalée", "audacieuse" : la saison 3 de "HPI" vue par les comédiens

Même son de cloche du côté de Bruno Sanches qui incarne Gilles, un policier aussi sympathique que lunaire. "Je suis ravi de constater que la dramaturgie et les relations entre les personnages sont de plus en plus fortes et profondes. Cela permet d’apporter de la comédie, et même une certaine folie, mais aussi des moments plus émouvants", estime le comédien. "Les rapports de Gilles avec Morgane et Karadec s’enrichissent. Il continue à naviguer entre ces deux personnalités opposées, admirant la liberté et l’exubérance de l’une, mais aussi le sens de la justice et la morale du second", détaille-t-il.

"J'étais très curieuse de voir comment les auteurs allaient pouvoir conserver l’esprit de la série tout en réussissant à se réinventer pour cette troisième année. Et je dois dire que j’ai été estomaquée par l’audace des épisodes en lisant les scénarios !", admet Marie Denarnaud, l'interprète de la commissaire Céline Hazan. "Au cours de cette saison, Céline évolue et les téléspectateurs vont pouvoir découvrir d’autres facettes étonnantes et plus intimes de sa personnalité", promet la comédienne.