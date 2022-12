"Ici tout commence" : l’un des acteurs principaux quitte la série pour faire "une petite pause"

Mikaël Mittelsdtadt parle d’un retour à New York, où il a étudié la comédie. Mais sans en dire plus. "C’est top secret !", glisse-t-il au magazine. Son personnage a connu l’une des plus belles évolutions de Ici tout commence. Tête à claques homophobe, Greg Delobel a ensuite fait son coming out et vit une jolie histoire d’amour avec Eliott, qu’il prenait plaisir à persécuter au début de la série. Dans les épisodes précédents Noël, le couple a connu un passage à vide avant de se réconcilier. L’apprenti cuisiner tirera sa révérence sur un choix cornélien.