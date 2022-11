Adeline Toniutti, la prof de chant de la "Star Academy" : "Je vis chaque jour comme si c’était le dernier"

Cette saison de "Star Academy" n’aura duré que six semaines. Auriez-vous aimé avoir quelques jours de plus avec vos élèves ?

C’est court pour vous, mais pour nous c’est hyper intense ! On en parlait encore ce matin avec les autres profs : on a vraiment chargé l’emploi du temps des élèves pour qu’ils progressent vite. Si on avait eu 12 semaines, on aurait géré les choses différemment. Là, c’est vrai qu’on les aime beaucoup et qu’on aurait eu envie de leur donner encore plus. C’est un crève-cœur que ça s'arrête déjà.

Comment pourriez-vous, en quelques mots, définir cette promotion 2022 ?

Je dirais que ce sont des jeunes gens passionnés mais qu’ils sont souples. Ils sont réceptifs à l’apprentissage, ce qui n’est pas le cas toujours des élèves dans la vie. Même s’ils sont apeurés ou qu’ils ont chacun leurs traumatismes personnels, j’ai vu qu’ils essayaient de se dépasser. Ils ne sont pas restés dans leurs habitudes vocales ou dans leurs acquis. Ils étaient en demande et ça c’était très agréable. J’ai aussi remarqué qu’ils venaient tous d’horizons différents, de cultures, de religions et de couches sociales différentes. Et pour moi, c’était très intéressant.

Qu’est-ce qui vous a le plus surprise chez eux ?

Dans mon domaine, la voix, je dirais à quel point ils ne se rendaient pas compte qu’il faut faire travailler tout son corps pour émettre un son. Ils ne réalisaient pas l’importance aussi bien des abdos que du psychisme, toute l’énergie qu’il faut mettre pour chanter. Ils chantonnaient un peu en arrivant et là je trouve qu’ils ont pris une vraie dimension par rapport à la scène.