Anne-Sophie éliminée de "Koh-Lanta" : "Je me suis fait avoir par les rouges"

La réunification a été fatale à Anne-Sophie, la prof de zumba de "Koh-Lanta : le feu sacré". Alors qu’elle pensait s’être mise d’accord avec les rouges pour faire sortir Tania, elle a récolté six voix lors du conseil lors de l'épisode 9 diffusé mardi soir sur TF1, contre trois à sa rivale et trois à la footballeuse Julie. Un départ frustrant qu’elle reproche, en partie, aux mots très durs prononcés par Grace contre elle avant son abandon…

Avez-vous vraiment été étonnée de votre élimination, comme vous le dites après le dépouillement des votes ?

Oui, je le suis vraiment, parce qu’avec les rouges on s’était dit qu’on voterait tous Tania. Donc vu le résultat, je me suis fait avoir ! Après, c’est le jeu…

Avant ce premier conseil de la réunification, il y a beaucoup de discussions sur le camp. Vous n’avez jamais rien soupçonné ?

Si, j’avais peur pour moi. Mais je faisais confiance aux rouges. Et au final, il ne fallait pas ! Ce qui m’a d’autant plus étonné, c’est que je n’avais pas perdu l’épreuve individuelle puisque Tania et Julie sont arrivées aux deux dernières places. Et là où c’est d’autant plus frustrant, c’est qu’après avoir atteint la réunification, je voulais aller encore plus loin. C’est dommage d’avoir fait tous ces efforts pour rien…

Est-ce qu’il aurait fallu calculer davantage ?

J’ai essayé de faire des stratégies. Mais j’avoue que je ne faisais pas confiance aux gens. Je n’ai pas formé de duo ou de trio avec d’autres aventuriers. J’ai peut-être eu le tort d’avance une bonne partie du jeu toute seule. Après si je devais refaire "Koh-Lanta" demain, je ne changerais rien. Je serais aussi prudente et méfiante. Mais avec le recul, je ne regrette rien.