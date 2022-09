Audrey Fleurot, dans "Les Combattantes" sur TF1 : "C'est un combat quotidien d'être une femme"

Changement de décor pour Audrey Fleurot. La star de HPI change de registre et s'offre une incursion dans la Première Guerre mondiale avec Les Combattantes, la série événement de TF1 qui démarre ce lundi. La flamboyante rousse retrouve l'équipe du Bazar de la Charité - le réalisateur Alexandre Laurent et les comédiennes Julie de Bona et Camille Lou rejointes par Sofia Essaïdi, nouvelle recrue de l'aventure - pour une mini-série historique qui suit le destin romanesque de quatre femmes en quête de liberté. Parmi elles, Marguerite, une prostituée forte et indépendante dont la vie est bouleversée par la guerre qui secoue la France. Un rôle qui sied comme un gant à la comédienne la plus populaire du petit écran.

Dans Les Combattantes, vous incarnez Marguerite, une prostituée forte et courageuse qui semble cacher un secret. Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce nouveau projet ?

Le fait de travailler à nouveau avec l'équipe du Bazar de la Charité. Je me suis engagée sur ce projet sans avoir rien lu parce que j'avais envie de repartir avec le réalisateur et les comédiennes sur un nouveau projet encore plus ambitieux. Je trouvais aussi génial l'idée de garder les mêmes héroïnes et de les replonger dans un autre univers. La Première Guerre mondiale est une époque qu'on connaît beaucoup à travers les films, mais essentiellement du point de vue masculin, alors que sociologiquement, c'est une période charnière et c'est fondamental pour les femmes, car elles ont dû prendre la place des hommes partis au front. Étonnamment, il y a un gros vide en termes de fiction sur cette thématique.

Lors de la présentation de la série à la presse, vous avez dit : "Quand vous êtes rousse, vous êtes pute ou sorcière". Vous n’auriez pas pu jouer le rôle d’Agnès, la mère supérieure des Combattantes ?

Avec un truc sur la tête, peut-être oui ! Mais c'est un état de fait qui ne me pose pas de problème, car ce sont souvent des rôles intéressants. En tout cas moi qui ça m'intéresse de jouer des personnages un peu un peu sulfureux, un peu doubles et avec beaucoup de caractère.