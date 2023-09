Esther Blanc dans "Les Bracelets rouges, nouvelle génération" sur TF1 : "Je voulais être la plus crédible possible"

La vie réserve parfois de belles surprises. C'est en passant le casting pour la série Lycée Toulouse-Lautrec qu'Esther Blanc s'est retrouvée dans Les Bracelets rouges, nouvelle génération. "C'était la même directrice de casting qui s'occupait des deux séries. Je n'ai pas été prise pour 'Toulouse-Lautrec', mais c'est elle qui a parlé à mon agent du casting des 'Bracelets rouges'", nous confie la jeune comédienne qui trouve dans la série de TF1 son premier grand rôle.

Elle y incarne Zoé, une jeune surdouée passionnée par les maths et qui ne rêve que d'une chose : être acceptée à Oxford. Admise à l'hôpital pour une fracture au bras, elle découvre avec stupeur son état de santé est plus grave que prévu…

Connaissiez-vous la série avant d'y participer ?

Pour être honnête, pas du tout ! Pendant longtemps, on n'a pas eu la télé chez moi parce qu'on regardait plutôt des DVD ou des contenus sur les plateformes. Mais quand j'ai été prise, je me suis renseignée et j'ai découvert que c'était une fiction très populaire. J'ai regardé quelques épisodes pour voir l'ambiance. Je ne voulais pas trop en voir pour ne pas être trop influencée.

Qui est Zoé ?

Zoé, c'est une fille qui vit dans son propre monde. Elle est dans sa bulle à cause de son enfance compliquée, car elle a perdu ses deux parents. C'est une enfant surdouée qui a toujours vécu à travers les maths, entourée de son frère et de sa grand-mère. Son arrivée à l'hôpital va lui offrir une nouvelle ouverture sur le monde parce qu'elle va rencontrer des gens de son âge et se faire des amis. Comme elle est toujours un peu à côté de la plaque, ça donne des situations très comiques.