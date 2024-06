Le chef d’État monégasque accompagne Laurent Mariotte dans "Petits plats en équilibre" ce lundi 3 juin à 12h55 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Au menu ? Une jardinière à la monégasque concoctée avec des légumes issus du potager du prince. L’occasion pour nous de l’interroger sur les recettes de son enfance, son péché mignon en cuisine, mais aussi ceux de ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella.

Depuis plus de 15 ans, Laurent Mariotte fait frémir les papilles de 3,5 millions de gourmands en moyenne. Parmi eux, un admirateur pas comme les autres qui regarde aussi souvent qu’il le peut la pastille culinaire à succès de TF1. Le prince Albert II de Monaco passe de l’autre côté de l’écran et est l’invité exceptionnel de l’émission "Petits plats en équilibre" ce lundi 3 juin à 12h55. Mais pas question cette fois pour son Altesse Sérénissime de rester simple spectateur.

Venu de principauté avec deux tabliers brodés à son nom et à celui de son hôte, il a également apporté de quoi réaliser la recette du jour. Une jardinière de légumes à la monégasque, composée de radis, blettes et artichauts cultivés dans sa propriété de Roc Agel, sur les hauteurs du Rocher. La touche finale ? Un pesto de fanes de radis. TF1info a pu s’entretenir en exclusivité avec le prince Albert et Laurent Mariotte à l’issue de leur fructueuse collaboration culinaire.

Avec ma mère, c’était aussi des choses simples en cuisine. Elle faisait de très belles salades et de très belles quiches Le prince Albert

Monseigneur, la cuisine n’est pas la première pièce du palais dans laquelle on vous imagine. Comment êtes-vous arrivé dans celle de Laurent Mariotte ?

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Par invitation (rires) et par gentillesse, à travers différentes personnes dont Christian Garcia, le chef du Palais et Stéphane, un chef travaillant avec Laurent Mariotte, que je connais bien. Je suis très heureux d’être là.

Laurent Mariotte : Ce n’est pas un secret d’État, mais le prince est un fidèle téléspectateur de "Petits plats en équilibre". Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir le dire !

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Vous avez très bien placé l’émission, juste avant le 13H ! On a toujours besoin de nouvelles idées de recettes, des choses simples. Votre attachement à la saisonnalité est aussi très important.

Laurent Mariotte : Vous y êtes aussi très attaché. Vous êtes un des premiers chefs d’État à avoir mis autant l’accent sur la protection de l’environnement et sur le respect des saisons. C’est essentiel que des personnalités comme Monseigneur portent cette parole-là.

Avez-vous modifié certaines de vos habitudes alimentaires pour préserver la planète ? On sait par exemple que vous ne mangez plus de thon rouge depuis plusieurs années…

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Il fallait protéger l’espèce. Vous avez vu la prolifération de restaurants de sushis ? C’est de la folie ! Je n’aime pas trop manger de viande rouge le soir parce que c’est lourd à digérer. Plus on avance en âge, moins on a d’enzymes digestives, donc il faut faire attention à ça.

Laurent Mariotte : D’où l’importance du végétal !

Le prince Albert II de Monaco a cuisiné une jardinière à la monégasque lors de son passage dans "Petits plats en équilibre" avec Laurent Mariotte, diffusé le 3 juin 2024 sur TF1. - ©️ Michael Alesi / Palais Princier

Vous venez en effet de cuisiner un plat végétarien, une jardinière à la monégasque. Qui a eu l’idée de cette recette ?

Laurent Mariotte : C’est le prince !

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Avec Christian Garcia, on s’est demandé ce qu’on pourrait amener de notre potager de la propriété de Roc Agel, qui se trouve à 700 mètres d’altitude.

Laurent Mariotte : On a presque improvisé en fonction de ce qui est arrivé. Je sais que le prince aime une cuisine lisible et identifiable. Il aime reconnaître ce qu’il mange et il est attaché au végétal. Encore une fois, n’ayons pas peur de faire simple. On s’est régalé !

Monseigneur, y a-t-il une recette qui agit chez vous comme une madeleine de Proust et qui vous ramène vers l’enfance, en cuisine avec votre mère la princesse Grace et vos sœurs, les princesses Caroline et Stéphanie ?

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Il y en a plusieurs. Avec ma mère, c’était aussi des choses simples. Elle faisait de très belles salades, avec du maïs quand c’était la saison, quelques fois des barbecues. C’est elle qui a importé les premiers plans de maïs en principauté. Je me souviens de très belles quiches aussi, pas seulement lorraine.

Vous disiez sur le tournage que vos enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, adoraient pâtisser. Quel est leur péché mignon ?

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Gabriella, c’est plus le chocolat. Jacques, un peu moins. Ils ont fait des cookies bien sûr, des biscuits. Ils commencent aussi à faire des glaces. Ce ne sont pas eux qui turbinent bien sûr ! Je les aide parfois. Ils participent aussi à des ateliers pour les enfants animés par un pâtissier au Palais, à la Société des Bains de Mer de Monaco ou à l’Hôtel de Paris. C’est organisé trois ou quatre fois par an. C’est très sympathique.

Et vous, quel est votre péché mignon ?

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Ah ! (Il prend le temps de réfléchir) J’aime découvrir de nouveaux plats, je suis assez curieux. Je peux manger de tout. J’ai mis très longtemps à aimer les choux de Bruxelles. Jusqu’à l’âge de 16-17 ans, ça m’écœurait. Idem pour tous les champignons.

Laurent Mariotte : On n’aimait pas les choux de Bruxelles parce qu’ils étaient cuits trop longtemps. L’autre jour, je les ai cuisinés rapidement. C’est une recette que vous avez vue, je crois, Monseigneur. Je les ai blanchis et cuits cinq minutes dans l’huile d’olive, avec un peu de parmesan, de citron et de zeste par-dessus. Tout de suite, ça leur donne une dimension italienne. On est au confluent des saveurs méditerranéennes, populaires et faciles à reproduire.

On sent qu'il connaît bien les produits de saison, ce qui n'est pas le cas de tout le monde Laurent Mariotte au sujet du prince Albert

Laurent, comment était Monseigneur en commis de cuisine ?

Laurent Mariotte : C’est un excellent camarade de jeu en cuisine ! Vraiment, il était super.

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : J’avais l’impression de ne pas aider assez…

Laurent Mariotte : Mais pas du tout, on contraire ! On sent qu’il est attaché aux produits et qu’il connaît bien les produits de saison, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. C’était franchement un moment très agréable et très plaisant.

Un prince à moitié américain se laisse-t-il tenter de temps en temps par la junk food ?

Laurent Mariotte : Un petit burger de temps en temps ! Maison !

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Bien sûr, on est tous passés par là. C’est une question d’équilibre.

Laurent Mariotte : C’est quand vous en consommez tout le temps que c’est catastrophique. Trop de gras, trop de sel, trop de sucre. On n’est pas équipés pour ça.

En tant qu’ancien sportif de haut niveau Monseigneur, quel est selon vous le meilleur petit plat en équilibre qui permet de se maintenir en forme ?

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Je dirais d’abord que tout dépend du sport ou de l’activité physique qu’on pratique. Il faut un apport calorique certain. Il faut manger équilibré, il faut que ce soit varié.

Laurent Mariotte : La jardinière qu’on vient de préparer peut très bien être associée à des pâtes, avec notre pesto fait à partir des fanes de radis. Ça nous ferait un plat de sportif !

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Il faut des sucres lents, mais si on peut l’agrémenter d’autres choses comme ça, c’est encore mieux.

Après avoir cuisiné dans "Petits plats en équilibre", êtes-vous prêts à convaincre votre ami Charles III de participer au concours de pâtisserie "The Great British Bake Off" ?

S.A.S. le prince Albert II de Monaco : Je ne sais pas si je peux le déranger pour cela, je vais voir (rires). Mais je sais qu’il est aussi très attaché à la terre et à la saisonnalité. Ils ont des potagers extraordinaires au Royaume-Uni !