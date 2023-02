Kev Adams dans "Avenir" : "Même si je pouvais, je ne changerais rien à mon passé"

Si vous pouviez changer quelque chose dans votre passé, le feriez-vous ?

Moi, j'adore ma vie, donc je ne changerais rien. Mais la série montre qu'en touchant le passé, on modifie aussi le futur. On peut se retrouver dans une vie qui ne nous plait pas du tout. On le voit avec Eliott : plus il essaie de changer les choses, plus il s'enfonce.

Au fond, il n'y a pas de vie parfaite ?

Bien sûr, et c'est ce qui fait la beauté de l'existence. Même chez les gens les plus aisés, les problèmes sont parfois les mêmes que chez les plus pauvres.