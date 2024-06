"Koh-Lanta, les Chasseurs d’immunité" s'est achevé mardi par la victoire de Léa en finale face à Meïssa et Julie. Au lendemain du verdict, la responsable RH de 40 ans a raconté à TF1info sa formidable aventure. La finale et tous les épisodes de la saison sont disponibles en streaming gratuit sur notre plateforme TF1+.

Chronique d’une victoire annoncée ? Après 38 jours d'aventure aux Philippines, Léa est la grande gagnante de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Après avoir remporté la mythique épreuve des poteaux, elle a emmené Meïssa avec elle face au jury final, au détriment de Julie. Verdict : 8 voix contre 3 et une grande émotion pour cette responsable RH de 40 ans qui empoche un beau chèque de 100.000 euros. Au départ, ils n’étaient pas nombreux à miser sur cette candidate discrète qui s’est révélée au fil des épisodes. Au lendemain d’une nuit où elle a célébré sa victoire avec ses proches, Léa s’est confiée à TF1info…

Le proverbe "Rien ne sert de courir, il faut partir à point" résume bien votre aventure, non ?

En tout cas, c'était mon moment ! Mais je pense que la vie est comme ça. Il faut toujours être prêt et ne jamais lâcher. Après quand on arrive à "Koh-Lanta", on n’est pas des aventuriers. On apprend à le devenir et il faut un temps d’adaptation. Dans mon cas c’est allé crescendo. Au début c’était difficile, je devais faire mes preuves. Que mes compagnons d’aventure le voient et m’acceptent.

Avez-vous parfois songé à être plus stratège, à vous mêler davantage aux discussions sur le camp ? Ou au contraire, avez-vous tout fait pour rester en retrait des "embrouilles" ?

Je ne dirais pas que je me suis mise en retrait. C’est juste que je ne faisais pas partie des stratégies au départ. Je n’avais pas envie de faire du forcing non plus. Je voulais montrer ce que j’étais capable de faire et être acceptée pour qui je suis. Mais quand j’ai finalement participé aux stratégies, j’y ai pris un plaisir fou. Je pense au moment où j’ai récupéré le double vote de Sébastien. J’étais super contente de faire un coup de poker et que ça fonctionne (lors de l’épisode 12 il a entraîné l’élimination de Mégane, une ex-rouge – ndlr).

Est-ce que votre métier de responsable RH vous a aidée ?

Je pense que oui. Mon parcours de vie en général et mon métier en particulier. Je suis dans l’humain et je n’avais pas de doute que j’allais parvenir à tisser des liens. Je suis beaucoup dans l’observation aussi. Pour comprendre les autres, pour apprendre d’eux, pour les écouter avant de m’exprimer. Ça fait partie de mon quotidien et je pense que ça s’est reflété dans mon aventure.

Sur la fin, on vous a sentie un tempérament de leader. D’abord vous remportez l’épreuve d’orientation, puis en arrivant sur l’épreuve des poteaux, on sent que c’est pour vous et personne d’autre…

En tout cas on s’en persuade ! Je me disais qu’elle était pour moi… parce que je n’avais pas le choix. En faisant mes calculs, j’étais persuadée qu’en cas de victoire de Julie ou Meïssa, je ne serais pas choisie. En montant sur les poteaux, je me suis dit des choses un peu dures comme "Tu vis ou tu meurs" ou bien "Si tu es au bord d’un précipice, est-ce que tu abandonnes ?".

Vous êtes restée plus de deux heures sur les poteaux. J’imagine qu’on a le temps de penser à plein de choses. Est-ce qu’il y a une image, une réflexion qui vous reste encore en tête ?

Je me suis rappelée des mots de ma sœur avant de partir. "Vis cette aventure à fond, ne cache pas tes émotions et surtout ne lâche rien jusqu’au bout". Quand on est sur les poteaux, on tangue. On a la vision qui se réduit. On a la fatigue. On a mal aux pieds… Tellement de choses ! Et tout le temps, je suis restée avec les mots de ma sœur qui résonnaient dans ma tête comme un mantra. Ils m’ont permis de rester concentrée dans une épreuve où la moindre seconde de relâchement peut être fatale.

Elle a gardé le secret pendant plus d'un an

Vous avez choisi d’emmener Meïssa face au jury final en mettant en avant son mérite puisqu’il est arrivé deuxième de l’épreuve. C’est vraiment l’unique raison ?

Il y avait quand même une part de stratégie parce que je me suis dit que j’aurais peut-être plus de chance face à lui que face à Julie. Après, je faisais mes calculs. Je me disais qu’il y avait plus de rouges que de jaunes et je me voyais perdante dans tous les cas. Mais aussi que Meïssa avait été au cœur de plein de stratégies qui pouvaient lui coûter des voix. Dans le doute, j’ai privilégié le mérite.

Mardi soir, de nombreux internautes se sont amusés du visage impassible de Denis Brogniart lorsque vous vous tournez vers lui après votre victoire. Vous vous rappelez ce moment ?

Je n’ai pas encore revu les images mais je me rappelle bien ce moment. Je le regarde et je dis "C’est moi ou c’est pas moi, Denis ?" (…) J’étais dans un autre monde et je me tourne vers lui parce que c’est quelqu’un de concret dans cette aventure. Et j’avais besoin qu’il valide ma victoire.

On sent que si vous aviez pu tomber dans ses bras, vous l’auriez fait…

Ah oui ! Dans un moment comme ça, on a envie de prendre le monde entier dans ses bras ! (rires). Denis, c’est l’arbitre et on a juste besoin qu’il confirme la victoire pour pouvoir aller fêter ça !

Le tournage s’est achevé il y a plus d’un an. Comment avez-vous vécu ces longs mois avant le dépouillement des votes ?

C’était très très long et heureusement que j’aime faire des surprises. C’était compliqué mais c’était bien aussi parce que ce n’était pas la fin. Ça faisait durer l’aventure.

Personne ne savait que vous étiez en finale avec Meïssa ?

Ma sœur le savait et je l’ai dit à ma mère vers la fin parce que j’avais envie de voir son émotion avant qu’on se retrouve sur le plateau. Elle était trop fière ! Sinon j’ai gardé un maximum le secret.

Ça veut dire qu’on va tous les matins au boulot en sachant qu’on a une chance sur deux de gagner 100.000 euros à "Koh-Lanta" ?

C’est trop ça ! Même lorsque j’allais jouer au rugby ou au badminton avec mes copains. Certains me disaient : "Mais alors t’es toujours là, toi ?". Je ne sais pas s’ils y croyaient ou pas. Ceux que je connais très bien me disaient qu’ils étaient sûrs que j’irais au bout. Je les laissais faire leurs pronostics et c’était trop drôle de voir les réactions.

Au cours de l’aventure, vous avez souvent évoqué le souvenir de votre père, disparu il y a 14 ans. Quel genre de papa était-il ?

C’était un papa nounours ! J’étais sa première fille, ma sœur est arrivée neuf ans après, et j’étais un peu sa chouchou. Je lui racontais tout, il m’écoutait. Il était gentil, bienveillant. Simple. Vraiment simple. Avec lui, il n’y avait jamais de problèmes, que des solutions. Notre relation était fluide, cool. Je n'en garde que de bons moments.

Il vous est arrivé de penser aux conseils qu’il aurait pu vous donner ?

Dans les moments difficiles, il m’aurait dit de ne pas lâcher. Il m’aurait hurlé "On se réveille !" (Rires). Je pense qu’il m’aurait aussi félicitée après des épreuves comme celle des radeaux, où je suis parvenue à créer quelque chose de mes mains à partir de rien. Dans ces cas-là, j’avais toujours une pensée pour lui.

Est-ce que cette victoire à Koh-Lanta va changer votre vie ?

Je ne suis pas allée à "Koh-Lanta" pour que ça me change la vie... Parce que j’aime ma vie ! J’aime tout ce que je fais, comment j’avance. S’il doit y avoir des changements, je les prendrai sans trop me poser de questions. Après, une aventure comme celle-là crée un lien unique que personne ne peut comprendre. Et ça change forcément quelqu’un. Disons que j’aimais déjà la vie… Et je l’aime encore plus. Quand on arrive à faire ça, je me dis que tout est possible. J’ai des personnes qui m’écrivent, qui me disent qu’elles sont touchées par les émotions que je partage. Je vais prendre le temps de leur répondre et si ça peut avoir un impact positif sur des gens qui ont vécu des moments difficiles, je suis très contente.

Les 100.000 euros, vous savez déjà comment vous allez les utiliser ?

Je pense que ça va partir beaucoup dans les voyages ! J’ai envie de découvrir d’autres pays, d’autres populations, la richesse d’autres cultures. C’est quelque chose qui me fait vibrer. J’ai aussi envie de participer à d’autres aventures, à des raids sportifs comme le Rallye de Gazelles, le Raid Amazone… J’ai plein d’idées et plein d’amis avec lesquels j’ai envie de faire plein de choses.

