Natasha St-Pier : "Avec 'Danse avec les stars', j’ai envie d’être un exemple pour mon fils"

Après avoir participé à "Mask Singer", la chanteuse fait à présent partie du casting de la 13ᵉ saison de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Il y a 10 ans, elle avait refusé de participer au programme, car elle ne se sentait pas prête. "Là, à bientôt, 43 ans, je suis beaucoup plus solide", nous a confié la Canadienne.

Elle n'a pas peur des nouvelles expériences. Après avoir participé à "Mask Singer" cachée sous le costume du Cupcake en 2019, Natasha St-Pier va se lancer à visage découvert sur le parquet de "Danse avec les stars". "Pour moi, faire l'émission, ce n’était pas vraiment un rêve, je l'avoue ! On me l’avait proposé il y a dix ans, mais j'avais décliné par ce que je ne me sentais pas capable de me livrer autant et de prendre des risques", nous a confié la chanteuse. "J’avais l’impression que quand je parlais de moi, je donnais des armes aux gens pour savoir où m’abîmer. Là, à bientôt, 43 ans, je suis beaucoup plus solide".

Désormais plus sûre d'elle, Natasha St-Pier a décidé de tenter l'aventure, en grande partie pour son fils. "Avoir un enfant, ça change la vie et ça détend l'ego. Le monde ne tourne plus autour de notre nombril. Aujourd'hui, je me sens prête et j’ai envie de dire à mon petit garçon de 8 ans que dans la vie, on peut tout faire, même des choses pour lesquelles on n'est pas doués", poursuit l'artiste devenue prof de yoga en 2016.

"Il faut relever des défis dans la vie. C’est comme ça qu’on grandit. J’ai envie d’être une maman inspirante, j’ai envie d’être un exemple pour mon fils", poursuit Natasha St-Pier, qui qualifie son niveau de danse d'"inexistant". "En fait, j'ai réalisé que je n’ai jamais aimé danser, même en boîte de nuit. Là, je suis super contente car j’ai appris à faire plein de choses lors des répétitions. Cela dit, je partais de zéro donc ce n’était pas très difficile ! Le premier jour des répétitions, je suis rentrée chez moi avec l'envie de bouger".

Ravie de s'essayer à une nouvelle discipline, Natasha St-Pier admet que la danse est également une autre façon de découvrir son corps, de façon moins introvertie qu'avec le yoga, qu'elle pratique assidument. "Je réalise qu'on peut faire des choses funs avec son corps. Avec cette expérience, j'espère me dépasser et apprendre des choses. Depuis le premier jour, j’ai les yeux qui pétillent et j'ai envie que ça reste comme ça !".