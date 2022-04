VIDÉO - Théo Curin, dans "Handi Gang" sur TF1 : "Je n'en ai jamais eu marre de mon handicap"

Vous êtes également un nageur professionnel. L'eau, ça a été une renaissance ?

Oui, c'est ça. Quand je nage, moi, j'ai plus de prothèses. Et même si je suis souriant et que j'ai la banane 23 heures 59 sur 24, parfois il y a des petits bobos et ça fait mal. Alors que dans l'eau, quand j'enlève mes prothèses, je me déplace comme n'importe qui. Et c'est ça qui est complètement dingue.

Quand on est amputés des quatre membres à 6 ans, ça force à devenir un battant ?

Forcément, quand il nous arrive un pépin, quel qu'il soit, ça forge le caractère. Ça, nous rend plus forts et surtout, on se rend compte de la chance qu'on a de vivre. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis fait cette promesse de tout vivre à 100.000 pour cent.

Quand on vous voit, on se dit que le handicap peut être un moteur…

Exactement. En fait, quelle que soit la différence, ça doit nous nous rendre plus forts, plus beaux. Indestructibles quoi !