"J'avais besoin de voir mes enfants" : Grace justifie son abandon inattendu de "Koh-Lanta"

Qu’est-ce qui était le plus difficile ? L’éloignement ? La survie ? Le quotidien en communauté ?

À "Koh-Lanta", le temps est très long. Une heure, on a l’impression que c’est deux jours dans notre tête. Je ne parle même pas des nuits ! Quand le matin arrive, ça va. On attend l’épreuve, on partage des moments avec les coéquipiers. Mais ça reste compliqué. Lorsque Benjamin abandonne un peu plus tôt, je me rappelle lui dire que c’est un choix entre le courage et la honte. Parce que moi-même, je me pose déjà la question. En allant à la boule, je remets mon destin entre les mains du hasard. Je pense à mes parents qui sont au ciel et je leur demande de m’envoyer un signe... Et puisque lorsque je tire la boule blanche et Quentin la boule noire, je vois à quel point il est déçu. Et limite je lui en veux. Parce que cette aventure, contrairement à moi, il la vit de ouf !

Il se passe ensuite quelques heures au cours desquelles tout le monde dit au revoir à Quentin. Quand Denis Brogniart vient le chercher sur le camp, vous hésitez encore à prendre sa place ?

En fait, lorsqu’on revient des ambassadeurs, je demande à parler à la production pour leur expliquer ce que j’ai en tête. Ils me disent que je risque d’avoir des regrets, mais plus on avance dans la discussion, plus je suis convaincue de partir. Si bien que lorsque Denis arrive, je sais que je vais prendre la place de Quentin.