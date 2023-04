"Je te promets" : Maud (Marilou Berry) se présente ce soir aux auditions à l'aveugle de "The Voice"

C'est la productrice de la série, Aline Panel, qui a eu l'idée de ce cross-over entre la fiction et l'émission à succès. "Dans This is us, le personnage de Kate chante mais on ne la voit pas tant chanter que ça. On voulait aller plus loin et rester dans la réalité", a expliqué Aline Panel à Télé Loisirs. "Les deux programmes partagent des valeurs communes. Ils sont populaires, mais de qualité. Nous avons le même public. En plus, les producteurs de "The Voice" que j'ai rapidement rencontrés adorent Je te promets", poursuit la productrice qui a voulu faire un cadeau aux fans respectifs des deux programmes.