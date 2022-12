Jean-Luc Reichmann "très heureux et très fier" d’être l’animateur préféré des Français

Ils l’ont plébiscité à 28,6%. Les Français ont fait de Jean-Luc Reichmann leur "animateur préféré" dans le sondage annuel publié par TV Mag jeudi 29 décembre. Celui qui fait vivre avec bonne humeur la case de la mi-journée sur TF1 depuis 21 ans se dit "très heureux et très fier". "Ce titre m’encourage à être toujours le plus sincère possible. Je n’imaginais pas un tel cadeau", poursuit-il, assurant que cette distinction lui "a donné de la force pour traverser ces fêtes de fin d’année qui s’annonçaient délicates".