Jean-Philippe éliminé de "Koh-Lanta" pour raisons médicales : "J’en avais encore sous le pied !"

Sur les réseaux, l’aspect de vos pieds a été pas mal commenté. Certains se sont même amusés à dire qu’ils étaient aussi gonflés que vos chevilles… Vous trouvez ça injuste ?

Alors je ne suis pas d’accord du tout. Au vu des 30 premières secondes de mon portrait diffusé au tout début, c’est peut-être l’idée qu’on a pu se faire de ma personnalité. Mais si vous avez vu ensuite l’intégralité des épisodes, vous avez remarqué que je n’ai jamais été critiqué par qui que ce soit. De même que je n’ai jamais critiqué personne. Sur les cinq épisodes, j’ai même été mis en avant pour mes capacités physiques, morales ou mentales. Mais je n’ai pas eu le sentiment d’avoir eu le melon comme certains ont pu le penser au départ. Je pense même que la tendance s’est inversée sur les réseaux.

Vous étiez presque trop sympa pour les réseaux sociaux, non ?

Je ne sais pas si on n’est jamais trop sympa. En tout cas ce n’est pas un jeu que je voulais mettre en place. Je suis naturellement assez extraverti, j’aime bien parler. C’est vrai que j’ai un fort tempérament mais je n’ai pas pour habitude d’écraser les autres pour pouvoir briller. Je voulais avancer de manière naturelle. C’est vrai que dès le premier jeu de la corde, je suis arrivé un peu avec mes gros sabots en disant "on va tout faire pour gagner !". Malheureusement on n’a perdu. Mais je ne me voyais pas tenir un discours différent en étant chef d’équipe. Je voulais affirmer haut et fort qu’on allait tout donner parce que j’étais persuadé d’avoir une équipe de warriors. Ce qui s’est avéré par la suite. Il y a eu des victoires et des défaites. Mais ça a été un vrai bonheur.

Justement Jean-Philippe : après votre départ, des tensions vont apparaître chez les rouges. Est-ce que vous étiez celui qui fédérait cette équipe ?

Pour ne rien vous cacher, on se parle encore entre anciens candidats et c’est ce qui se dit. Nous avions la chance jusque-là de ne pas nous prendre la tête, que l’on gagne ou que l’on perde. J’avoue que je considère comme une chance d’avoir réussi à fédérer, que ce soit chez les verts, ou ensuite chez les rouges. Par mon tempérament, ma sagesse. Mon humour également. En fait je m’entendais bien avec tout le monde et c’est vrai que ça permettait peut-être de calmer certaines tensions.