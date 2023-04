Jéremy Levif : "Dans 'The Voice', on n'est jamais sûr de rien"

Amel Bent dit que vous vous êtes "envolé" sur scène. "The Voice" vous fait pousser des ailes ?

(Il rit) Oui, on peut dire ça. De manière générale, chanter me donne des ailes. Dans la vie, je suis d'un naturel plutôt calme et réservé, tout ça. quand je suis sur scène, je me pose moins de questions.

Comment s'est passé le coaching avec Vianney ?

J'étais un peu impressionné parce que je rêvais de rencontrer Vianney et de travailler avec lui. C'est un artiste dont je suis fan. Il m'inspire beaucoup artistiquement, mais aussi humainement. J'étais prêt à boire ses paroles car son avis m'importe beaucoup. C'était intimidant, mais il m'a mis tout de suite à l'aise. Il n'est pas dans le jugement, mais dans l'accompagnement. Même si tout s'arrête aujourd'hui, j'aurai réalisé un de mes rêves !

Vous avez aussi participé à "The Voice" au Royaume-Uni. Quelles sont les différences avec l'édition française ?

De façon générale, je dirai que c'est le même état d'esprit au niveau de la bienveillance et de l'émotion. Mais je trouve qu'en France, les talents sont mieux mis en lumière. Il y a plus de temps accordé à chaque histoire. Au Royaume-Uni, on te consacre du temps seulement si tu as fait retourner les coachs.