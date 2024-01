Keiona dans "Danse avec les stars" : "J’espère être un porte-voix pour ma communauté"

C'est la première drag-queen à fouler le parquet du concours de danse de TF1. Gagnante de "Drag Race France 2023", Keiona va faire le show dans "Danse avec les stars". Figure de la scène ballroom, elle veut faire découvrir son univers au grand public.

Une reine sur le parquet. Grande gagnante de "Drag Race France 2023", Keiona fait partie du casting de la prochaine saison de "Danse avec les stars" qui démarre le vendredi 16 février sur TF1. Première drag-queen à participer à l'émission, cette artiste aux multiples talents ne risque pas de passer inaperçue.

Il faut dire que le parcours de cette figure de la scène ballroom et reine du voguing forge l'admiration. "Je m'accepte depuis ma naissance", expliquait récemment dans Elle la queen dont la popularité ne cesse de croitre. Elle s'est même produite à l’Élysée, devant Emmanuel Macron, lors de la Fête de la musique de 2018.

"Quand j’arrive sur la piste de danse, j’éteins la concurrence", chantait la Keiona dans "We Are Legendaire", l’hymne de la saison 2 de "Drag Race France". Sur le parquet, Keiona va se mesurer à James Denton, Cristina Cordula, Cœur de Pirate, Inès Reg, Adeline Toniutti, Diane Leyre, Black M, Natasha St-Pier, Caroline Margeridon et Roman Doduik. Leur donnera-t-elle du fil à retordre ? Réponse dans les prochaines semaines.

Vous êtes un peu l'événement de ce casting. Le réalisez-vous ?

C’est vrai que c'est la première fois qu'une drag-queen noire, qui en plus vient d’être couronnée, se retrouve dans "Danse avec les stars". Alors oui, je ne peux pas nier qu’il y a un petit côté évènementiel !

C’est la première fois que je danse avec quelqu’un d’autre Keiona

La scène, vous connaissez bien, mais la danse de salon, non. Danser avec un partenaire, ça vous effraie ou ça vous stimule ?

C’est quelque chose que je vais découvrir et je suis très excitée. En plus les partenaires ne sont pas déplaisants, donc ça aide ! J’ai la chance d’avoir quelqu'un de super compréhensif, qui m’explique bien les choses. Je dois juste me familiariser avec beaucoup de choses, notamment le partage du contrôle, car c’est la première fois que je danse avec quelqu’un d’autre.

Ce qui m’a motivée, c’est de pouvoir ouvrir la voie à des gens qui me ressemblent Keiona

Y a-t-il des danses que vous redoutez plus que d’autres ?

Oui, celles que je redoute sont celles que j’aime le plus parce que j’ai envie de donner le meilleur de moi-même. J’aime beaucoup la salsa, le tango, le chacha. J’aime bien la valse aussi, qui est une danse plus douce, mais qui demande plus de détails. Pareil pour la danse contemporaine, il y a un vrai effort de minutie dans l’exécution.

Une drag-queen dans un programme familial, en prime time sur TF1, ça peut faire changer les mentalités ?

C’est génial parce que ça ouvre une porte pour les gens de ma communauté. J’espère que d’autres pourront faire l'émission après moi. Mais peut-être pas aussi bien (Rires).

Êtes-vous fan de "Danse avec les stars" ?

Oui, j’adore l’émission. J’ai bien suivi la saison de Bilal Hassani et de Tayc. J’ai toujours gardé un œil sur le programme, et je me disais pourquoi pas moi un jour ? Et j’y suis arrivée beaucoup plus tôt que ce que je pensais !

Avez-vous été facile à convaincre ?

Je ne dirais pas que j’ai été simple à convaincre, c'est juste que ce n’est pas la production qui a eu besoin de le faire. J’ai été plus convaincue par la communauté que je représente. Ce qui m’a vraiment motivée, c’est de pouvoir ouvrir la voie à des gens qui me ressemblent. J’espère être un porte-voix pour ma communauté.