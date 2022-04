"Koh-Lanta" : Colin et Louana vont-ils rester tous les deux dans l’aventure malgré la boule noire ?

Les jaunes ayant perdu la dernière épreuve, Denis Brogniart annonce que le totem maudit donne un désavantage à Colin en cas de tirage sort. Dans l’étui de Louana, il y aura en effet une boule blanche et une boule noire. Dans le sien, une blanche et deux noires. Le jeune digital manager suisse le sait. Mais il n’a pas peur. "Moi je suis un barge, vous allez bader !", annonce-t-il fièrement. Face aux tentatives de déstabilisation de la commerciale aux yeux bleus, qui lui promet la protection des rouges lors des prochains conseils, il reste inflexible. "Vous êtes 8, on est 7, si j’élimine un jaune, on est baisé, on est mort."

Louana, qui avait envisagé de "donner" Maxime aux jaunes, refuse de craquer elle aussi. "Donc tu suicides ton aventure ?", finit-elle par demander, un poil agacée, à son rival en mode Rambo. "Je préfère partir la tête haute", assure ce dernier, pas impressionné non plus par la menace de voir Nicolas changer de camp. Intraitables, les ambassadeurs décident donc de remettre leur sort entre les mains du hasard.