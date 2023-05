"Koh-Lanta, le feu sacré" : larmes, trahisons et girl power… Le meilleur épisode de la saison ?

De retour sur le camp, les garçons commencent d'abord par s’expliquer. Nicolas avec Frédéric, Gilles avec Quentin. Des discussions franches et viriles comme on les aime. Réconciliés, ils mettent en place une stratégie pour faire sortir Tania, persuadés d’avoir Laura et Clémence dans leur poche. Sauf que les deux aventurières leur mentent ouvertement. Alliés à Julia et Tania, mais aussi à Esteban, exclus de l'alliance masculine, elles ont choisi leur cible : Gilles, qu’elles accusent de jouer un double jeu avec chacune d'entre elles.

Au conseil, c’est la stupéfaction pour les Beatles puisque l’agriculteur écope de six voix contre seulement trois à Esteban, deux à Tania et une à Laura. "J’ai été très déçu de toi, j’ai cru que tu étais authentique", se justifie Julie. "Je pensais qu’on avait une relation particulière et en ton absence j’ai appris au contact d’autres filles que les pactes qu’on avait passés ensemble, tu les avais aussi passés avec Clémence et Laura".