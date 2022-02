"Koh-Lanta" de retour le mardi sur TF1 à partir du 22 février

"On est accusé d’avoir mangé tous les trois jours des pizzas, de la boisson énergisante, etc. Mais lors de la pesée, on voit que j’ai perdu entre 9 et 10 kilos !", rappelait-il. "À un moment donné, faites votre propre réponse ! Vous voyez un mec qui a les veines apparentes, qui a la peau sur les os… Est-ce que c’est crédible qu’il ait mangé autant ? C’est vous qui voyez !".