Tensions, règlements de comptes, un aventurier craque… ce qu’il faut retenir de l’épisode 4 de "Koh-Lanta"

Les bisbilles entre aventuriers ? Elles sont inévitables à "Koh-Lanta". Qu’elles surgissent dans les deux camps simultanément, c’est plus rare. Diffusé mardi soir sur TF1, l’épisode 4 restera sans doute comme l’un des plus "tendus" de la saison, sinon plus. Chez les jaunes, les Kadasi, c’est plutôt compréhensible après deux nouvelles défaites et le départ de William, l’expert en survie considéré comme le maillon faible en raison de son faible niveau en natation. Chez les rouges, les Matukda, ça l’est beaucoup moins. Et pourtant.

Malgré une nouvelle victoire sur l’épreuve de confort, un festin de pizza à la clé, les garçons accusent Léa de mettre son équipe en péril en ne suivant jamais leurs conseils. "Elle commence à me courir sur le système", gronde David le boucher. Autant dire que lorsque la jeune championne de sauvetage hausse le ton contre Meïssa durant la fabrication des embarcations pour l’épreuve d’immunité, le malaise éclate : "Me crie plus jamais dessus !", la met en garde le chargé de recouvrement francilien.

"Têtes de mort" et "langue de vipère"

Mais ce n’est qu’un début. Léa affirme en effet que "quelqu’un" l’a mise en garde contre Mégane, la vendeuse d'autos qui parlerait dans son dos. Toutefois, elle refuse de balancer sa source. "J’ai pas envie de créer des histoires", plaide-t-elle pour sa défense. "T’as foutu la merde !", s’emporte David pour qui la benjamine est une "langue de vipère". La suite ? Un festival de noms d’oiseaux où on se traite de "têtes de morts" et on s’accuse "de ne pas porter ses cojones" sur le camp.

Si on rajoute à la zizanie ambiante le collier d’immunité que Julie a découvert après avoir dormi avec son indice, craignant qu’Emilie fouille dans son sac, on voit déjà les rouges échouer lamentablement durant l’épreuve. C’est tout l’inverse qui va se produire. Grâce au génie de Maxime, l’ingénieur discret de l’équipe, les rouges vont construire les embarcations les plus rapides de l’Histoire de "Koh-Lanta", dixit Denis Brogniart. Et s’adjuger une quatrième victoire d’affilée, en dépit des embrouilles.

Si j’étais quelqu’un d’autre, je voterais contre moi Alexis

De leur côté, les jaunes ne savent plus à quels saints se vouer. "Vous avez touché le fond !", ironise Denis Brogniart. Sarah avoue qu’elle pagayait "à l’envers" mais estime que c’était "une erreur stratégique" de ses camarades de la placer en position de barreur. Agacé, Sébastien estime qu'elle se cherche toujours des excuses. Alexis, lui, est au bout de sa vie. "Si j’étais quelqu’un d’autre, je voterais contre moi", avoue l’ancien soldat à Amri, estimant qu’il a été "inutile" durant toute l’épreuve. "Faut que tu te mettes un coup de pied au cul !", rétorque le Zizou de la boxe. Sans se douter de la suite…

En arrivant au conseil, Alexis décide de vider son sac. Et tout le monde, ou presque, va en prendre pour son grade. "On est une bande de faux culs ! J’adore Amri. Mais c’est le roi et c’est nocif", balance-t-il. "Sarah, Sébastien ils montrent les gros bras mais il n’y a rien derrière. Léa, tu parles pour dire des choses pas très utiles. Cette équipe est malsaine, elle a une mentalité pourrie."

Estomaqués, les rouges se rendent aux urnes. Et alors que Pauline a sorti son collier d’immunité pour se protéger avec son amie Léa, c’est sans surprise Alexis qui reçoit cinq voix contre deux à Sarah. "C’était nécessaire", explique le jeune soldat à Denis Brogniart pour justifier sa mise au point spectaculaire. "Dès demain ils vont tout déchirer. Je crois en eux, sincèrement. C’était de la bienveillance, le p’tit jeune a voulu faire de son mieux. Mais il a été un peu maladroit !".

