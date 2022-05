Fouzi, éliminé de "Koh-Lanta" : "Je pars sur un épisode cruel et tragique"

Vous avez aussi créé des liens forts avec François et Géraldine. Ce sont ceux que vous regretterez le plus ?

Oui et c'était très dur de ne pas leur avoir dit au revoir. On a créé des liens extrêmement forts. Avec François on s'appelle quasiment tous les jours, avec Géraldine aussi on se parle régulièrement, tout comme avec Ambre et Colin. C'était vraiment une belle équipe cette année. La production a créé un monstre de bonne entente et de convivialité (Rires).

Vous parlez beaucoup de votre père. Quel rapport avez-vous avec lui ?

On a un rapport très fusionnel parce qu'on a traversé des moments très compliqués. Ma mère est décédée il y a 6 ans. Et depuis, il joue ce double rôle de père et de mère. Quand j'étais petit, il était très dur avec moi, mais avec le temps il s'est adouci. Et je sais que cette aventure lui tenait à cœur. Je suis très fier d'avoir pu faire briller ses yeux à certains moments.

Vous dites avoir "la ruse du singe, la force du taureau et le cœur du lion". Qu'est-ce qui vous a manqué sur cette dernière épreuve ?

(Rires) Je ne sais pas, peut-être l'adresse du chimpanzé ! Je suis quelqu'un d'hyper maladroit dans la vie de tous les jours. Quand j'ai découvert l'épreuve, je savais que ce serait compliqué ! En plus je voyais Olga surnager, c'était fait pour elle. À un moment, j'ai même pensé m'arrêter tellement j'étais énervé.