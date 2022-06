François vainqueur ex aequo de "Koh-Lanta" : "Gagner avec Bastien, c’est encore plus beau"

Il a dominé "Koh-Lanta : le Totem Maudit" de la tête et des épaules, recordman de victoires individuelles aux Philippines. Mais François a failli tout perdre mardi soir en chutant le premier des poteaux. Choisi par Géraldine pour l’accompagner face au jury, il a eu la lourde tâche de sélectionner un troisième finaliste, en l’occurrence Bastien. Et c’est avec son meilleur adversaire durant l’aventure qu’il a remporté ex aequo cette saison, se partageant ainsi les 100.000 euros. Un bonheur n’arrivant jamais seul, le sapeur-pompier de l’Hérault a annoncé sur TF1 que sa compagne attendait un heureux événement pour le mois de novembre. "2022, j’ai l’impression que c’est mon année !", nous a-t-il confié au lendemain d’un ultime épisode à suspense…

Après votre formidable parcours, vous faisiez figure de favori pour la finale. Sauf qu’après avoir fini troisième de l’orientation, vous tombez des poteaux le premier. Sur le moment, vous vous dites que c’est fichu ?

Je ne me dis pas ça, non. Plutôt que mon sort dépend désormais des autres et que je ne suis plus maître de mon destin. Ce n’est pas mon genre de penser que c’est foutu. J’essaie de rester positif, en me disant qu’il y a toujours une chance d’y arriver.

Cette chance, elle vient de Géraldine, qui vous choisit pour affronter le jury final. Comment est née cette belle amitié entre vous ?

Avec Géraldine, comme d’autres, on a créé des liens très forts à cause des difficultés qu’on a pu rencontrer durant cette aventure, notamment sur le camp des rouges. On a perdu plusieurs conforts de suite et on s’est fédérés dans la défaite. Ensuite, je crois qu'on partageait des valeurs humaines. Elle faisait l’aventure pour ses enfants, elle m’avait beaucoup touché. Je lui avais expliqué aussi mon parcours de vie et on s’entendait vraiment bien.