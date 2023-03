"Koh-Lanta" : intoxication, blessures... Qu'est-il prévu en cas de coups durs ?

Car "Koh-Lanta" doit rester une aventure avant tout, avec son lot de belles surprises, mais aussi de petits désagréments. "On veut préserver la réalité du statut de naufragé volontaire sans jamais mettre en danger les candidats. La veille du premier jour de tournage, on leur fait un brief succinct avec les points de dangers. C'est en quelque sorte b.a.ba pour éviter les problèmes". La production rappelle ainsi aux aventuriers les conseils de base sous toute latitude tropicale : boire beaucoup d'eau, s'hydrater, se protéger du soleil et des moustiques.

Avant de lâcher les candidats sur le terrain, la production effectue par ailleurs systématiquement une phase de repérage du campement. "On fait toujours venir un spécialiste faune et flore du pays et la zone dans laquelle on tourne. Celui-ci nous fait un listing exhaustif de ce qui est comestible et de ce qui ne l'est pas. On prévient alors les aventuriers sur ce qui est toxique et dangereux". Et ce aussi bien au niveau de la faune que de la flore.