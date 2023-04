"Koh-Lanta, le feu sacré" : burgers, boule noire et coup de théâtre… Le récap de l’épisode 8

Sauvée la semaine passée grâce au talisman de Gilles, Tania est la première à tomber à l’eau après 11 minutes et 30 secondes. Une chute pour les jaunes. Puis une chute pour les rouges quand Esteban craque à son tour. Quentin, Grace, Anne-So, Gilles… Chaque team perd un membre à tour de rôle. L’épreuve se corse lorsque Denis demande aux cinq derniers de ne pas bouger d’un poil. Il y a Nicolas et Julie chez les jaunes, Frédéric, Clémence et Helena chez les rouges.

Lorsque Clémence chute, suivie par les deux garçons, il ne reste plus que Julie chez les jaunes et Helena chez les rouges. Bref, pas de frites pour cette fois. Mais un duel sans merci entre ces deux sportives accomplies. Quand l’ex-joueuse des Bleues vacille, les rouges s’emballent ce qui ne plaît pas franchement à Nicolas…