"Koh-Lanta : le feu sacré" : comment Nicolas, Tania et Frédéric se sont qualifiés pour la finale

Son parcours : depuis l’épisode 1 où il a remporté le parcours du combattant, l’entrepreneur corse semble programmé pour la victoire. Excellent sur les épreuves sportives, d’humeur égale et toujours bienveillant envers ses camarades, il a encore démontré son calme et sa détermination la semaine passée en remportant l’orientation en 40 minutes, là où ses adversaires ont mis plus de 4 heures pour trouver leur poignard.