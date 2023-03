"Koh-Lanta : le feu sacré" : deux éliminations, deux nouvelles équipes... Le récap de l'épisode 4

Tour à tour Anne-Sophie, Martin, Helena, Quentin, Julie et Esteban sauvent leur place, laissant Rudy, Christine et Elodie s’affronter dans un suspense insoutenable. Lorsque sa corde cède, le conducteur de métro exulte comme s’il avait marqué un but en finale de Coupe du Monde. C’est donc entre Christine et Elodie, si désireuse de montrer ses talents, que se joue la cruelle dernière place. Dans la dernière ligne droite, l’éducatrice canine de Gironde joue le tout pour tout et décide d’utiliser tout son combustible. Sa rivale belge, qui semblait plus méthodique, échoue sur le fil et ne peut s’en prendre qu’à elle-même. "C’est la pire élimination", avoue-t-elle, au bord des larmes.