"Koh-Lanta, le feu sacré" : ce départ auquel on ne s’attendait (vraiment) pas

Le meilleur moyen d’aller loin dans "Koh-Lanta", c’est peut-être de ne pas se montrer. N’est-ce pas Helena ? Critiquée pour son excès de confiance, après ses exploits lors du premier épisode, la kinésithérapeute belge était rentrée dans le rang au fil des semaines. À tel point qu’on l’imaginait déjà sur les poteaux. Hélas ! Mardi soir, c’est elle qui a été contrainte de faire ses valises, à l’issue de l’épisode 10 et d’un scénario pour le moins inattendu.

Après l’abandon surprise de Grace et l’élimination d’Anne-Sophie au conseil la semaine dernière, ils ne sont plus que 10 au départ de la course d’obstacle. Une épreuve légendaire en quatre temps au début de laquelle les hommes reçoivent un poids de 5 kilos et les femmes un poids de 3 kilos. À l’issue de la première manche, Esteban et Tania sont les premiers éliminés. La deuxième manche est fatale à Gilles et Laura, la troisième à Frédéric et Clémence. La finale oppose Nicolas, Quentin, Helena et Julie.