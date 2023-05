"Koh-Lanta" : comment Nicolas, Julie, Frédéric et Tania se sont hissés jusqu’à l’orientation

Ils étaient 20 sur la ligne de départ et ils ne sont désormais plus que 4. Ce sont donc Nicolas, Frédéric, Julie et Tania qui s’affronteront mardi 6 juin lors de l’épreuve d’orientation de "Koh-Lanta : le feu sacré" après l’élimination de Quentin lors de l’épisode 15. Deux hommes, deux femmes. Et quatre parcours bien différents pour prétendre monter sur les mythiques poteaux en finale. Trois seulement y accéderont, le dernier ou la dernière quittant l’aventure au pire moment…