"Koh-Lanta, le feu sacré" : l'épisode 12 s’achève sur une trahison... et un incroyable rebondissement

En avance à chaque étape, Nicolas et Julie emmènent Quentin et Laura en finale avant de se faire battre dans la dernière ligne droite. "Cet œil, je m’en souviendrais toute ma vie", avoue le charpentier à propos de l’énorme globe oculaire qu’il a gobé pour remporter la victoire. Clémence, de son côté, ne digère pas l’abandon précoce d’Esteban. "J’en ai marre de me traîner les boulets !", hurle la raccordeuse de fibre optique à propos de son binôme. "Il est incapable de se transcender. C’est le vide. Ça me saoule !".

Pendant que Quentin et Laura profitent d'un confort bien mérité, leurs six camarades réfléchissent déjà au futur conseil. Car comme le veut la règle des destins liés, celui ou celle qui recevra le plus de vote entraînera l’autre moitié du tandem dans sa chute. "À ce stade de l’aventure, ça ne me dérangerait pas de faire une trahison", avoue Frédéric.