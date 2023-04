"Koh-Lanta : le feu sacré" : un rebondissement jamais vu dans l'histoire de l’émission

Les téléspectateurs assidus de "Koh-Lanta" avaient flairé le coup de théâtre. La semaine dernière, Quentin et Grace décidaient de s’en remettre au hasard à l’issue de la traditionnelle négociation des ambassadeurs, l’un et l’autre refusant de sacrifier un équipier lors de la réunification. Le courageux charpentier de l’équipe rouge héritait alors de la boule noire et c’est lui qui devait, en toute logique, quitter l’aventure aux Philippines. L’épisode s’achevant avant les adieux d’usage, on pouvait légitiment se demander si la production ne nous réservait pas l’un de ces rebondissements dont elle a le secret...

"Qu’est-ce qui t’a pris ?", lance Grace à Quentin au début de l’épisode 9, diffusé ce mardi 18 avril. "J’ai des principes, je n’ai pas pu éliminer quelqu’un", reconnaît l’intéressé. Au retour sur le camp, c’est la consternation chez les rouges. Si Clémence est en larmes, le plus touché est sans doute Frédéric avec qui le charpentier formait le binôme le plus solide de la saison. Avant de partir aux ambassadeurs, Quentin lui avait d’ailleurs confié son collier d’immunité, au cas où. "Ma bonne étoile m’a conduit jusqu’ici", relativise le candidat qui a survécu à un accident de moto et une agression au couteau avant de tenter sa chance au casting de l’émission.