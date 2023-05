"Koh-Lanta, le feu sacré" : un retour surprise et un départ attendu, le récap de l'épisode 14

Impossible de se débarrasser d'elle ! En danger depuis le début de l'aventure, Tania, la miraculée, a prouvé que dans la vie, quand on veut vraiment quelque chose, il ne faut pas lâcher l'affaire. La diététicienne de 22 ans poursuit l'aventure, après avoir gagné son duel contre Esteban.

Et elle est plus déterminée que jamais. "Je vais penser à moi et essayer de me propulser le plus loin possible. Je vais laisser les affects de côté", confie la jeune femme qui repart avec des indices pour trouver un coffre caché sur l'île où se trouvent de la nourriture et des courriers de proches. Autre avantage : elle hérite également d'un autre indice pour trouver un collier d'immunité individuel.

Une bénédiction pour la candidate qui a toujours été en danger avec 29 votes contre elle depuis le début de l'aventure. Elle décide de mettre Quentin dans la confidence et lui donner son courrier. Une décision stratégique : elle espère ainsi avoir un soutien en plus pour la suite du jeu.