"Koh-Lanta, le feu sacré" : voici les trois aventuriers qualifiés pour les poteaux

Sur le camp, les filles savourent leur tour de passe-passe. "L’alliance des garçons, c’était un long fleuve tranquille, et je suis contente de l’avoir ébranlée", avoue Julie, qui avait déjà sonné la révolte des "cheveux longs" en faisant sortir Gilles quelques jours plus tôt. "C’était un coup de poker. Mais on aime Koh-Lanta aussi pour ça, non ?". On ne va certainement pas dire le contraire. Reste maintenant à ne pas tout gâcher lors de l'orientation...

Équipés d’une boussole et d’une carte, les quatre survivants doivent se diriger vers le repère de leur choix et retrouver une balise de couleur qui leur indiquera l’emplacement d’un poignard. Ancien militaire, Nicolas le chef d’entreprise corse dispose d’une solide expérience en la matière… Et il va le démontrer de manière flamboyante en trouvant le premier poignard en 40 minutes, pas loin du record de 33 minutes établi en 2008.